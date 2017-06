Milan, ufficiale: Borini ha firmato

30 giugno 2017

Intervistato da Milan Tv, il nuovo attaccante di Borini ha poi spiegato: "Inizio a capire ciò che sta succedendo. Guardando il museo, capisco quanto sia grande questo club e non posso che esserne onorato. Vedere tutte quelle Champions da così vicino fa sempre una certa sensazione, sono il trofeo più ambito da ogni giocatore". Intanto, anche a giudicare dai test, per tutti sorprendenti, l'ex Sunderland è già pronto per la nuova stagione: "Mi sono preparato bene in estate e i test hanno dato le risposte giuste. Avrei iniziato anche oggi pomeriggio. Devo attendere solo un paio di giorni, non vedo l'ora. Se ho parlato con Montella? Sì, ci siamo chiamati dopo che il trasferimento è diventato sicuro. Mi ha dato fiducia dicendomi che era davvero contento. Il mio ruolo? Tranne in porta e difesa (ride, ndr), poi posso fare tutto. Quello che necessita la squadra io cerco di fornirlo. Ho imparato in Inghilterra questa mentalità".

FASSONE: "COMPLETA IL NOSTRO REPARTO OFFENSIVO"

All'annuncio di Borini sono corrisposte anche le parole del dg Fassone che, un po' a sorpresa, ha chiuso il mercato degli attaccanti: "Siamo felici di annunciare il nostro quinto acquisto per la prossima stagione, ovvero Fabio Borini - ha detto -. Mirabelli da anni voleva acquistare Fabio, alla fine ci siamo riusciti. Borini viene a completare il nostro reparto offensivo grazie alla sua duttilità in attacco”. Resta da capire se il Milan continuerà a essere vigile sugli altri obiettivi, Kalinic in testa, per il quale parla da giorni con la Fiorentina o se effettivamente si accontenterà dell'acquisto dell'ex Sunderland. E' evidente che, a oggi, con Bacca e Lapadula ancora in rosa, non è in avanti che il Milan deve cercare altri giocatori, ma è anche chiara la volontà dei rossoneri di far partire il colombiano e l'ex Pescara - quest'ultimo vicino al Genoa - e, di conseguenza, potrebbero essere necessari altri rinforzi.