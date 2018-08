Milan, ufficiale André Silva al Siviglia

11/08/2018

ANCHE BACCA IN PARTENZA

Il futuro di Carlos Bacca, invece, si deciderà in questi ultimi giorni di mercato. Con Kalinic finito a Madrid e André Silva pronto a trasferirsi a Siviglia, l'attaccante colombiano è più vicino a restare in rossonero per giocarsi con Cutrone il posto di vice-Higuain. Non una grande prospettiva per chi vorrebbe giocare sempre, ma al momento non è facile trovare una sistemazione che accontenti lui e i rossoneri. Come detto, il desiderio di Bacca sarebbe quello di continuare a giocare in Spagna, vestendo ancora la maglia del Sottomarino Giallo con cui ha disputato la scorsa stagione in prestito. La distanza tra la richiesta del Milan (13 milioni di euro) e la proposta del Villarreal (8) è ancora ampia e non sarà facile da limare. Quasi da escludere, invece, un altro prestito. Senza dimenticare che un'eventuale sua partenza costringerebbe il Diavolo a trovare un sostituto visto che come prime punte resterebbero solo il Pipita e Cutrone. In questa situazione di stallo sta provando a inserirsi lo Sporting Lisbona, che dall'Italia ha appena arruolato Viviano e Sturaro. I portoghesi si erano già fatti avanti per il Peluca, ma senza costrutto. Ora, secondo quanto scrive A Bola, ci riprovano.