Milan, tutto fatto per Ocampos manca solo il sì del Marsiglia

28 gennaio 2017

Manca solo il sì del presidente del Marsiglia Jacques-Henri Eyraud, che ha concesso il giocatore in prestito al Genoa, ma tutti i tasselli dell'operazione Ocampos sono al loro posto. Tanto che il tecnico rossoblù Juric non lo ha convocato e ne parla già da ex: "Sono felice per lui, avrà modo di sfruttare una grande opportunità in una grande squadra". Già fissate le visite mediche per lunedì l'argentino sostituirà al Milan Niang volato in Premier.