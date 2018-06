Milan, tra Uefa e mercato: l'obiettivo è trattenere i big

17/06/2018

Il Milan ha appena detto no al Psg per Bonucci (anche se i francesi per evitare sanzioni dall'Uefa devono assolutamente incassare dalle cessioni 60 milioni di euro entro fine mese) e non ha nessuna intenzione di dire addio a Suso. Anche se per lo spagnolo è tutto più difficile: ha una clausola da 38 milioni di euro e se arriva questa offerta, tutto dipenderà dalla volontà del giocatore. In caso dovesse lasciare Milanello, il sostituto sarebbe Callejon del Napoli. Anche lui ha una clausola, ma di 20 milioni.



Fassone e Mirabelli, inoltre, vogliono rinforzare la rosa: Al di là di come andrà con l'Uefa. Sulla questione, in via Aldo Rossi c'è pessimismo, ma filtrà ottimismo per quanto riguarda il sicuro appello al Tas. La rosa va rinforzata, è il diktat che arriva da Casa Milan. Ma attorno a questo scenario, resta il dilemma Donnarumma. Con l'arrivo di Reina, il giovane portiere può essere ceduto, ma non sono mai arrivate offerte concrete da 70 milioni di euro. Il portiere non vuole lasciarsi distrarre da queste voci: il 20 giugno inizierà la maturità. Che quest'anno non può essere rinviata.