Milan, torna di moda Krychowiak

22 agosto 2017

Non solo Emre Mor , come detto più uno "sfizio" che una necessità in casa Milan (e in effetti dal clan rossonero hanno freddamente smentito la notizia), ma anche un centrocampista in grado di poter ricoprire il ruolo di vice-Kessie. Fassone e Mirabelli continuano a sondare il mercato alla ricerca, parole del dg rossonero, di un'occasione dell'ultima ora. E allora ecco rispuntare il nome di Krychowiak, giocatore in uscita dal Psg - Emery, tecnico dei parigini che lo aveva voluto solo un anno fa, gli ha apertamente detto di cercarsi una squadra - e molto gradito a Vincenzo Montella nonostante l'ultima, deludente, stagione disputata. In queste ore la dirigenza milanista ha riattivato i contatti con i vice-campioni di Francia e ha chiesto la disponibilità a trattare il prestito del centrocampista polacco.