MIlan-Torino, vertice di mercato: Poli, Zapata e... Belotti

14 giugno 2017

A Casa-Milan non s'interrompe la lunga serie di incontri per aprire altre pagine di mercato. Nel corso del pomeriggio, nella sede del club rossonero, è arrivato il direttore sportivo del Torino Gianluca Petrachi. Il vertice era stato programmato. Il club granata è interessato ad alcuni giocatori in uscita dal Milan, il difensore Cristian Zapata e il centrocampista Andrea Poli, ma inevitabilmente si tornerà a parlare del centravanti granata Andrea Belotti.



Il Milan vuole un'altra punta dopo l'acquisto di André Silva e, dopo il rifiuto ad una prima proposta da parte del club granata per Belotti: 70 milioni di euro con tanto di contropartite tecniche. Fassone e Mirabelli vogliono conoscere la disponibilità del patron del Torino Cairo ad abbassare la valutazione di partenza di 100 milioni, ovvero la clausola che per Belotti è valida soltanto sul mercato straniero. La volontà del Torino è di trattenere ancora una stagione l'attaccante. Ma al Milan non fanno cadere l'interesse.