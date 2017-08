Milan: Torino in pole per Niang, ma spunta la Lazio

29 agosto 2017

Niang è vicino al Torino, ma attenzione alla Lazio. Il Milan e i granata sono al lavoro per provare a trovare un'intesa e, grazie alla mediazione di Mino Raiola, stanno cercando di limare la distanza tra domanda e offerta. Urbano Cairo non si muove fin qui dai 12 milioni messi sul piatto una settimana fa, ma la sensazione è che possa spingersi fino a quota 15, cifra che a quel punto il Milan potrebbe anche accettare. Il nodo è piuttosto sulla formula: il Torino spinge per un prestito oneroso con diritto di riscatto legato alle presenze (il francese dovrebbe giocare almeno il 50% delle partite stagionali, ndr). In via Aldo Rossi, invece, sono disponibili a trattare solo per una cessione definitiva avendo di fatto già messo in preventivo un incasso decisamente inferiore ai 20 milioni che aveva offerto lo Spartak Mosca.