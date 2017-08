Milan-Torino, accordo a un passo per Niang

29 agosto 2017

Potrebbe essere oggi il giorno di Niang al Torino . Il Milan e i granata sono al lavoro per provare a trovare un'intesa e, grazie alla mediazione di Mino Raiola , stanno cercando di limare la distanza tra domanda e offerta. Urbano Cairo non si muove fin qui dai 12 milioni messi sul piatto una settimana fa, ma la sensazione è che possa spingersi fino a quota 15 , cifra che a quel punto il Milan potrebbe anche accettare. Il nodo è piuttosto sulla formula : il Torino spinge per un prestito oneroso con diritto di riscatto legato alle presenze (il francese dovrebbe giocare almeno il 50% delle partite stagionali, ndr). In via Aldo Rossi, invece, sono disponibili a trattare solo per una cessione definitiva avendo di fatto già messo in preventivo un incasso decisamente inferiore ai 20 milioni che aveva offerto lo Spartak Mosca .

Il giorno decisivo potrebbe comunque essere oggi anche perché, è evidente, il tempo stringe e il Torino ha una evidente necessità di riempire la casella attaccanti per garantire a Mihajlovic una rosa completa.



Intanto il Milan, sempre tenendo le antenne alte per eventuali occasioni in entrata dell'ultima ora, sta lavorando assiduamente per piazzare i giocatori in esubero. Per Paletta, inseguito dalla Lazio, dovremmo essere ai dettagli e in queste ore, come confermato dall'agente dell'italo-argentino, è in agenda un incontro con la dirigenza rossonera ("Oggi - ha detto Guastadisegno a tuttomercatoweb - incontrerò il Milan per capire se davvero lo vogliono liberare. Se la risposta sarà affermativa, incontrerò la Lazio per provare a chiudere con loro"). Niente da fare, invece, per il momento per Gustavo Gomez, che non è riuscito a trovare l'accordo sull'ingaggio con il Fenerbahçe facendo saltare la trattativa. Infine Sosa, che ha al contrario trovato un'intesa di massima con il Trabzonspor e aspetta ora che si accordino i due club.