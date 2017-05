Milan, stretta per Kessie e Rodriguez: mancano solo le firme

18 maggio 2017

Il Milan del futuro, dunque, comincia a prendere forma. E già nelle prossime settimane in sede potrebbero già arrivare i primi due rinforzi per la prossima stagione. Per Kessié la trattativa ormai è conclusa e manca soltanto la firma. Decisiva è stata la volontà del giocatore di vestire rossonero e di massimizzare le entrate con un ingaggio importante. Frank e il Milan ormai sono promessi sposi. Si tratta soltanto di avere un po' di pazienza. Per mettere nero su bianco, infatti, le parti stanno attendendo la fine del campionato.



Ma Kessié non è l'unico a un passo dal Milan. I rossoneri hanno fissato anche il prezzo per mettere le mani sul cartellino di Ricardo Rodriguez, destinato a riempire la casella vuota che quasi certamente lascerà De Sciglio. Fassone e Mirabelli hanno ricevuto in sede il manager del giocatore per gettare le prime basi e dopo l'incontro sono seguite diverse telefonate. Anche in questo caso l'accordo sembra molto vicino. Per il terzino del Wolfsburg il Milan è disposto a mettere sul piatto 12 milioni di euro più 3 di bonus e un contrato di quattro anni in linea col valore del calciatore. Cifre che sembrano aver convinto il club tedesco e il calciatore. Il Milan ha già in mano due rinforzi.