Milan, stretta finale per Biglia

8 luglio 2017

I pezzi di questo complicato puzzle sono insomma tutti sul tavolo e non resta che trovare il modo di farli combaciare. Le parti, anche se non è in calendario ufficialmente nessun incontro, è probabile che si sentano tra domenica e lunedì e che provino nuovamente ad avvicinare domanda e offerta. Siamo ancora lontani, perché il Milan non va oltre quota 15 milioni e Lotito continua a chiederne una ventina. Però, va detto, qualche passo avanti è stato fatto e, obiettivamente, trovare un punto d'accordo a metà strada sembra la soluzione migliore per tutti. Per Montella, certamente, che aspetta il regista del suo nuovo Milan. E per la Lazio, che in qualche modo monetizza la cessione di un giocatore in scadenza nel giugno 2018 e con 31 primavere sulle spalle.



Chiuso il capitolo Biglia, e al netto della necessità di incassare qualcosa dalle cessioni - Lapadula ha diverse richieste, Niang piace al Torino, Bertolacci va verso un ritorno al Genoa, De Sciglio resta un nome importante per la Juve e Bacca dovrebbe alla fine dire sì al Marsiglia -, il Milan potrà poi concentrarsi sull'ultimo tassello di una campagna acquisti fin qui molto importante. I nomi rimasti sul taccuino di Mirabelli e Fassone sono essenzialmente due: Kalinic, per cui i contatti con la Fiorentina continuano ma per ora senza troppi successi (distanza ancora ampia tra le parti), e Aubameyang, l'uomo che cambierebbe decisamente le prospettive rossonere ma che, evidentemente, richiederebbe uno sforzo economico importante.



Proprio pensando all'attaccante del Dortmund, in queste ore filtrano voci su un possibile extra-budget messo a disposizione di Mirabelli e Fassone dalla proprietà cinese. Soldi che, appunto, servirebbero proprio per arrivare ad Aubameyang. Nonostante il pressing del Tianjin di Cannavaro - che ha tempo fino al 15 luglio per chiudere l'affare -, il giocatore sembra orientato a preferire palcoscenici più importanti e resta allettato dall'idea di poter tornare al Milan. D'altra parte il Dortmund, come confermato dal ds Zorc, si è detto aperto a qualunque trattativa: "Siamo aperti al dialogo con altre squadre, ma non aspetteremo tanto tempo". Insomma, la pista resta caldissima e il Milan ha già fatto partire il suo personalissimo countdown. La dead line è fissata per il 15 luglio: se Aubameyang dirà ufficialmente di no a Cannavaro, la missione di Mirabelli e Fassone potrà ufficialmente partire.