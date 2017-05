Milan, spesa a Wolfsburg: occhi su Ricardo Rodriguez e Luiz Gustavo

9 maggio 2017

Milan scatenato sul mercato. Il nuovo a.d. Fassone sta lavorando su più fronti per rinforzare la rosa e lunedì ha incontrato gli agenti di Ricardo Rodriguez e Luiz Gustavo per iniziare a piazzare le basi per una trattativa col Wolfsburg . Il terzino ha una clausola di 22,5 milioni , il centrocampista invece costa 15-20 milioni . Per Rodriguez i rossoneri sono disposti a trattare su prezzo e ingaggio, per Luiz Gustavo molto dipenderà anche dall'affare Kessié .

A Casa Milan il nuovo progetto rossonero è già partito e viaggia a vele spiegate. Fassone si sta muovendo su più fronti per cercare le soluzioni giuste per rinforzare la rosa della prossima stagione. E una pista porta diritto al Wolfsburg. Nel mirino rossonero sono finiti Ricardo Rodriguez e Luiz Gustavo. Un esterno per riempire la casella vuota che dovrebbe lasciare De Sciglio e un centrocampista centrale per dare peso e qualità alla mediana. Due colpi importanti. Per fare il punto della situazione e sondare il terreno Fassone ha incontrato Roger Wittmann, manager dei due giocatori. Una chiacchierata informale, giusto per capire i contorni di un'eventuale doppio-colpo.



Ricardo Rodriguez è un terzino sinistro, ma all'occorrenza può giocare anche in mezzo alla difesa. Col Wolfsburg ha collezionato 184 presenze e 22 gol. Classe '92, ha una clausola rescissoria di 22 milioni e mezzo di euro. Una bella cifra, su cui il Milan sembra comunque disposto a trattare, considerato il valore del giocatore.



Discorso diverso invece per Luiz Gustavo. Finito in passato nel mirino di Inter e Juve, il centrocampista brasiliano ha già collezionato diverse esperienze importanti, passando per Hoffenheim e Bayern Monaco, con cui ha vinto titolo e Champions League. Nel suo caso il valore del cartellino si aggira intorno ai 15-20 milioni. Valutazione importante vista l'età (29 anni) e soprattutto l'interesse del Milan anche per Kessié nella stessa posizione di campo. L'impressione è che nel suo caso tutto dipenderà dal futuro del gioiello dell'Atalanta. Se l'ivoriano dovesse arrivare a Milanello, infatti, sarà difficile recuperare budget per arrivare a Luiz Gustavo.