Milan, sondaggio del Psg per Donnarumma

08/08/2018

Nuovo tentativo del Psg per Gigio Donnarumma . Lo scrive il Corriere della Sera, spiegando che i parigini avrebbero messo sul piatto una cifra tra i 35 e i 40 milioni senza però ottenere risposte positive dal Milan che, almeno in questa finestra di mercato, escluderebbe la cessione del portiere. Un'eventuale trattativa potrebbe però riaprire uno spiraglio per uno tra Rabiot (quasi impossibile) e Di Maria , in scadenza tra un anno e valutato attorno ai 45 milioni dai parigini. I buoni rapporti tra Leonardo e la dirigenza del Psg consigliano di tenere in ogni caso alte le antenne.

Che il Milan abbia un numero di portieri esagerato - attualmente 5 quelli in rosa - è indiscutibile come indiscutibile è che, preso Keipa, sia definitivamente sfumato il passaggio di Pepe Reina al Chelsea (peraltro lo spagnolo aveva espresso il desiderio di restare in rossonero). In tutto questo resta però da capire per quale motivo il Psg, fresco di acquisto di Buffon, abbia bussato alla porta di Leonardo per un altro portiere di grande valore. L'operazione sembra insomma un po' complicata, ma non va completamente sottovalutata. Il Milan, infatti, cerca una mezzala sinistra di qualità e il Psg ha almeno tre giocatori che potrebbero accontentare in questo senso i rossoneri: Rabiot, il preferito da Leo, per il quale però a Parigi pensano al rinnovo; Draxler, praticamente irraggiungibile, e, infine, Di Maria.



Sull'argentino - sia chiaro, anche per lui operazione molto complicata - un discorso si potrebbe anche aprire. Il valore di mercato è simile a quello di Donnarumma (attorno ai 40 milioni), l'ingaggio non troppo differente (sei netti Gigio, 8 Di Maria) e, soprattutto, il Fideo va in scadenza di contratto nel 2019. Il che, tradotto, significa che, a meno di rinnovi, siamo all'ultimo giro di ruota per poter incassare qualcosa. Basta? Ovviamente no e per ora ogni discorso è rimasto in sospeto. Ma attenzione, perché la partita potrebbe cominciare. E il Milan potrebbe chiudere la caccia alla mezzala che gli manca.