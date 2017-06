Milan, si stringe per Biglia

5 giugno 2017

Il Milan si conferma grande protagonista in questi primi giorni di mercato. Dopo aver ufficializzato Musacchio e Kessie, i rossoneri non si fermano. Il primo nome sul taccuino di Fassone e Mirabelli è Lucas Biglia . Pendina fondamentale per il centrocampo di Montella. Il giocatore ha scelto il Milan rifiutando ogni proposta di rinnovo con la Lazio. E in dirittura d'arrivo c'è anche Ricardo Rodriguez , terzino del Wolfsburg.

Trattativa in fase avanzata quella con il regista della Nazionale argentina. C'è già l'accordo con il giocatore per un triennale da tre milioni netti a stagione. L'osso duro da convincere è Lotito che potrebbe accontentarsi di una ventina di milioni di euro. Più facile chiudere con i tedeschi con cui c'è già un accordo di massima per 15 milioni più 3 di bonus. Il difensore svizzero, che firmerà un quadriennale da 3 milioni all’anno, sbarcherà presto in Italia per le visite mediche e la firma sul suo nuovo contratto con il Milan.