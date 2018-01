Milan: Sergio Ramos vuole Bonucci al Real

20 gennaio 2018

La posizione del Milan è chiarissima: Bonucci non si muove. Per nessuna cifra e, soprattutto, di sicuro non prima della fine della stagione. Una posizione ribadita anche un paio di settimane fa dal ds rossonero Mirabelli ma, comunque, evidentemente non sufficiente a evitare gli assalti delle big europee. Sul milanista si sono mosse, con anticipo, sia il Chelsea che il City di Guardiola, entrambi alla ricerca di un centrale di qualità in grado di far partire l'azione da dietro. Una trattativa vera e propria non è mai nemmeno stata impostata, perché da via Aldo Rossi non c'è mai stata la disponibilità a parlarne o a prendere in considerazione eventuali offerte. Adesso a muoversi, almeno ipoteticamente, è il Real Madrid, con Sergio Ramos in prima linea ma anche con scarsissime se non nulle possibilità che dalle parole si passi poi ai fatti.



Che Bonucci piaccia al Real non è una novità. Nonostante una prima parte di stagione non esaltante con il Milan, l'ex Juve resta un giocatore molto apprezzato e considerato quasi unico nel panorama europeo per la sua capacità di impostare l'azione. Per questo qualche timido tentativo l'hanno fatto praticamente tutti. Né il giocatore né il Milan, però, hanno intenzione di rompere il rapporto così prematuramente e tanto basta a rispedire al mittente attenzioni e corteggiamenti. Bonucci-Real, insomma, così come Bonucci-Chelsea o Bonucci-City, sono operazioni che non si faranno. Non ora, almeno o a meno di offerte che siano realmente folli. Quanto? Difficile fare un prezzo, ma per provare a muovere qualcosa la cifra messa sul piatto dalle pretendenti dovrebbe essere davvero molto alta. Irrinunciabile. Il margine di trattativa è insomma molto ridotto, ma da qui alla fine del mercato la questione potrebbe tornare di moda e qualcosa potrebbe ancora accadere. Anche se l'addio di Bonucci al Milan non è, oggi, nemmeno ipotizzabile.