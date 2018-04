Milan, senti Lippi: "Pronto a tornare in panchina"

12 gennaio 2016

Perché la cronaca, in questo senso, riporta notizie chiarissime. Prima l'AdnKronos che svela retroscena di un incontro a Roma tra Silvio Berlusconi e Marcello Lippi. Quindi, alla velocità della luce, la doppia smentita. Quella del figlio di Lippi ("Mio padre è a Viareggio") e quella, ovvia, del Milan. A una manciata di ore dalla partita che può salvare o compromettere una stagione, di nuovo la Coppa Italia e il Carpi, non si muove foglia. E' semmai sotto le foglie che qualche spiffero potrebbe esserci.



Ma dato che di fredda cronaca si parlava, restiamo alle notizie e, di conseguenza, alle dichiarazioni di Lippi. Queste sì oltre modo chiare: "Cosa farò in futuro? In Cina avevo detto che non avrei mai più allenato, ma dopo tanti mesi a casa mi sono accorto che il campo manca, che la voglia c'è ancora e se dovesse arrivare la proposta da una squadra che mi piace sarei pronto a tornare in panchina". Il che, per dirla in altre parole, significa che se anche non ci fosse ancora nulla, Marcello Lippi aspetta la telefonata giusta. E il Milan, si può starne certi, è rubricabile alle offerte che non si possono rifiutare.