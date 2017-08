Milan, senti Aubameyang: "Se voglio crescere, devo lasciare Dortmund"

19 agosto 2017

Interessanti dichiarazioni di Aubameyang a Radio Montecarlo dopo il successo (con gol) del suo Dortmund alla prima in Bundesliga: "Sono in piena riflessione - dice - sul fatto di partire o meno l'anno prossimo. Questo club e questo pubblico sono enormi, ma se voglio crescere devo andarmene? Questa è la domanda che mi faccio e non ho una risposta. Ci vuole tempo. Se voglio crescere, dovrò obbligatoriamente andarmene quest'estate. Ho 27 anni: devo farlo o no?". E ancora: "Il Real? Devo valutare le opzioni, ma se vado via è per un posto in cui gioco".