Milan, segnali positivi per Deulofeu: cresce l'ottimismo

11 gennaio 2017

E' l'obiettivo dichiarato e i segnali, in una trattativa comunque non semplice e destinata a durare ancora un po' di tempo, sono tuttavia sempre più positivi. Adriano Galliani vuole portare Gerard Deulofeu al Milan , e questo si sa da tempo, e lo spagnolo ex Barcellona è disposto a lasciare l'Inghilterra e trasferirsi a Milano. Da convincere c'è l’Everton che sta però prendendo Morgan Schneiderlin: un acquisto che favorisce i rossoneri.

Con un uomo in più in rosa il club di Liverpool potrebbe dare l’ok per la cessione in prestito con diritto di riscatto dell’esterno spagnolo. Il tecnico dei Toffees Ronald Koeman ha fatto capire ad agenti e intermediari che Deulofeu potrebbe andare via, premiando così il pressing di Galliani, pronto a scommettere su una nuova operazione stile Suso.