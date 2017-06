Milan scatenato, si trattano Krychowiak e Forsberg. Poi un'altra punta Sempre in stand-by la trattativa da 50 milioni con la Lazio per Biglia-Keita

12 giugno 2017

Non si ferma con André Silva il mercato del Milan, che negli ultimi giorni ha ufficializzato Musacchio (18 milioni), Ricardo Rodriguez (15 milioni) e Kessie (28 milioni) e ora sta completando l'acquisto dell'attaccante del Porto, che bonus compresi costerà 38 milioni. Totale provvisorio: 99 milioni di euro. Fassone e Mirabelli stanno lavorando freneticamente su più tavoli: alcuni sono roventi, altri in stand-by. In attesa di capire infatti se la Lazio accetterà l'offerta da 50 milioni per la coppia Keita-Biglia, i dirigenti rossoneri incontreranno il ds del Psg Antero Henrique per trattare il polacco Krychowiak. Parallelamente è stata imbastita con il Lipsia una trattativa per Emil Forsberg, esterno svedese. Ma non è finita: dopo André Silva, il Milan cercherà comunque un altro attaccante, che potrebbe essere Kalinic.

KRYCHOWIAK, INCONTRO COL PSG È atteso a Milano e la sua agenda sarà fitta, fittissima. Antero Henrique, neo ds del Psg, ha in programma una serie di incontri. Con la dirigenza dell'Inter, molto probabilmente, per discutere di Perisic e Lucas Moura. Ma il piatto forte, o meglio, quello più caldo è quello che vedrà sedersi col ds del Psg il duo Mirabelli-Fassone. Si parlerà concretamente di Grzergorz Krychowiak, il polacco classe '90 che l'anno scorso fu acquistato dai parigini su espressa richiesta di Emery: strappato per 30 milioni al Siviglia, ha passato quasi tutta la stagione in panchina, con pochissime presenze da titolare. Ecco, la spesa di 12 mesi fa così elevata è il vero problema della trattativa, perché il Milan vuole Krychowiak ma vuole anche strappare un sostanziale sconto, arrivando al massimo a 20 milioni. Il polacco è l'uomo d'ordine che Montella vuole per la sua mediana. Certo: andare su di lui vorrebbe dire accantonare la pista Biglia, che al momento è vincolato a Keita. L'offerta di 50 milioni per i due biancocelesti è sul tavolo di Lotito e in attesa (e per non rimanere scoperti) i rossoneri si sono buttati sul 26enne del Psg.

NUOVA PISTA: PIACE EMIL FORSBERG L'altro nome che in queste ore è molto vicino al Milan è quello di Emil Forsberg, esterno classe '91, svedese, di proprietà del Lipsia. Nell'ultima stagione è letteralmente esploso: è stato uno degli artefici del miracolo della squadra di proprietà della RedBull, autore di 8 gol e di ben 22 assist (sì, 22: eguagliato il record in De Bruyne in Bundesliga) nel campionato tedesco. È sostanzialmente un esterno sinistro dotato di grande corsa, ma può agire anche sull'altra fascia e, all'occorrenza, giocare da prima punta. Un primo contatto c'è già stato, venerdì, con l'intermediario Petralito, che cura i rapporti coi club tedeschi. "Il Milan è uno dei più grandi club al mondo. Hanno un progetto interessante", le parole del diretto interessato. Quanto costa? Il Lipsia chiede 25 milioni, il Milan non si spingerebbe più in là di 18. Trattativa da tenere d'occhio, potrebbe decollare.

ARRIVERÀ UN'ALTRA PUNTA: KALINIC? La cifra messa in preventivo per il colpo in attacco è stata per così dire suddivisa: non 70 milioni per Belotti, Aubameyang o Morata, per ora sono 38 per André Silva. Ai quali se ne aggiungeranno altri per affiancargli un altro centravanti. Al momento il profilo più adeguato sembra quello di Nikola Kalinic: affidabile, abile nel gioco di squadra, garanzia di gol. Alla Fiorentina ha una clausola da 50 milioni, potrebbe essere acquistato per 30. Non farebbe particolare ombra al portoghese.



L'altra pista da non abbandonare per il reparto arretrato, invece, è quella che porta a Conti, ma l'Atalanta non arretra dalla richiesta di 30 milioni.





INCONTRO CON SIMONIAN: MA NON PER PASTORE... In attesa degli incontri con Jorge Mendes e col ds del Psg, i dirigenti rossoneri hanno incontrato a Casa Milan Marcelo Simonian, agente, tra gli altri, di Javier Pastore. Non è prevista una trattativa per il Flaco, ritenuto incedibile dal Psg, ma verranno proposti alcuni giovani della scuderia dell'agente.

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X