Milan, salgono le quotazioni di Perin. Ma c'è anche Neto

16 giugno 2017

Nel caso dovesse arrivare l'intesa, sarebbe un'operazione articolata su due piani: una parte fissa e bonus legati alle presenze. Dopo i gravi infortuni subiti da Perin, del resto, in casa Milan non vogliono correre rischi e questa sembra la soluzione più probabile. Mattia piace sia a Montella, sia alla dirigenza. Al momento però rossoneri e rossoblù sono ancora distanti sulle cifre in ballo. Il Milan è pronto a mettere sul piatto 7/8 milioni di euro, ma il Grifone vuole molto di più.



Verificata l'integrità fisica, del resto, Perin potrebbe rappresentare una buona scelta per il futuro non solo a livello di club, ma anche in Nazionale. Mattia infatti ha i numeri per sfondare e lanciare la sfida in azzurro proprio a Donnarumma per il dopo Buffon. Dettaglio che potrebbe attirare proprio la voglia di rivalsa del Milan nei confronti di Gigio. Non solo Perin, che comunque resta il candidato numero uno per la porta del Milan. A Casa Milan i dirigenti rossoneri hanno infatti incontrato l'agente del secondo portiere della Juve Neto, Stefano Castagna. Il summit è durato una quarantina di minuti. Il giocatore, che la Juve valuta 10 milioni, gradisce la destinazione: in rossonero ritroverebbe il tecnico Montella, che ha già avuto alla Fiorentina.