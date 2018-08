Milan, Rodriguez in bilico: summit con il suo agente. C'è sotto il Psg?

27/08/2018

Ore calde a Casa Milan sul fronte Ricardo Rodriguez. Il giocatore e il suo agente, Gianluca Di Domenico, si sono recati nella sede del club rossonero per incontrare Leonardo e Maldini: il summit è durato circa due ore. Al momento non è chiaro se il vertice possa avere sbocchi di mercato, ma negli ultimi giorni, dopo il no al Monaco e i sondaggi di Arsenal e Borussia Dortmund, per il terzino sinistro si è fatto avanti il Psg. Se l'affare con il club parigino dovesse andare in porto, si tratterebbe di un colpo intorno ai 30 mln.