Milan, riscatto a 18 milioni per Deulofeu

20 gennaio 2017

A Casa Milan si attende solo il sì dell' Everton per Gerard Deulofeu . Adriano Galliani è ottimista vista la nuova offerta che ha fatto recapitare in Inghilterra: prestito oneroso a 500mila euro e diritto di riscatto fissato a 18 milioni. La chiusura dell'affare sembra ormai essere vicina e già in giornata ci potrebbe essere la risposta dei Toffees e la fumata bianca. Dopo due settimane di trattative è venuta l'ora del giovane spagnolo.

Dopo il via libera di Koeman, Galliani ha rilanciato e ora è a un passo da regalare Deulofeu a Montella. Lo spagnolo è dato in arrivo e sarà una soluzione in più per l'attacco dell'Aeroplanino. L'ex Barcellona avrà a disposizione quattro mesi per convincere i rossoneri a puntare ancora su di lui: il riscatto fissato a 18 milioni di euro e un prezzo piuttosto alto e bisognerà vedere anche il nuovo assetto societario. Ci sarà tempo per pensarci, ora meglio meglio guardare al presente.