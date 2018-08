Milan, Ricardo Rodriguez non si muove

28/08/2018

Decisiva è stata la volontà del terzino sinistro, che desidera rimanere a Milano per dimostrare tutto il proprio valore dopo una stagione altalenante. Psg e Bayern Monaco - che comunque non hanno mai avviato una vera trattativa con il Milan - erano interessati al giocatore che, però, in rossonero sta molto bene e non ha dunque alcuna intenzione di cambiare aria.



Si tratta di una scelta che accontenta tutti, visto che Strinic resterà fuori per un po' di tempo a causa di una iniziale ipertrofia del muscolo cardiaco. Rodriguez si giocherà dunque il posto con Laxalt, arrivato dal Genoa e pronto guadagnarsi la fiducia di Gattuso già nel prossimo match di campionato contro la Roma.