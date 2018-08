Milan-Rabiot, si va avanti: Leo sogna il colpo a zero

24/08/2018

Il mercato 2019 del Milan è già iniziato e Leonardo non ha abbandonato l'idea di portare Adrien Rabiot in rossonero. Il dg brasiliano ha un ottimo rapporto con l'entourage del giocatore, soprattutto con la mamma che fa da agente, dai tempi del Psg e per questo i contatti tra le parti sono sempre vivi.



L'obiettivo è quello di convincerlo a sbarcare in Serie A fra un anno quando sarà a parametro zero. Per far ciò, però, il classe 1995 non dovrà accettare la ricca offerta di rinnovo che i parigini sono pronti a mettere nero su bianco. E sotto la Tour Eiffel c'è grande ottimismo per la firma: Al-Khelaifi è sicuro di non perderlo. Un ostacolo non da poco conto sulla strada per portarlo a Milano. Già in questa sessione di mercato il Milan ha provato a farlo suo, ma il Psg non ha voluto ascoltare nessuna offerta.



Leonardo gode di una posizione di vantaggio, ma c'è anche la concorrenza di Juventus e Barcellona che possono offrire di più e anche un posto sicuro in Champions League, quello che il Milan di Gattuso dovrà guadagnarsi sul campo in questa stagione. La trattativa va avanti e anche Maldini è pronto a parlare e convincere il centrocampista.