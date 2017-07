Milan, preso Conti: domani i test a Milanello

5 luglio 2017

"O BIGLIA O UN PROFILO SEGRETO"

Il ds Mirabelli, intanto, ha riaperto la pista Biglia, spiegando che il centrocampista della Lazio non è l'unico obiettivo dei rossoneri. "Voi siete stati bravi a scoprire il nome di Biglia. Non è vero che è difficile trattare con Lotito: ha dimostrato di essere bravo a vendere i suoi prodotti, magari troveremo la quadra con lui. Comunque abbiamo dei giocatori importanti in quel ruolo, come Montolivo". Poi ha spiegato: "Abbiamo diversi profili che teniamo in segreto".



"KJAER? SERVONO LE CESSIONI"

Il centrocampo non è l'unico reparto che verrà rinforzato. Per la difesa il nome più caldo è quello di Kjaer: "È un giocatore che conosco bene, ma in quel reparto siamo abbastanza pieni. In questo momento non abbiamo in mente di inserire giocatori se prima non esce qualcuno. Sono cose che evolvono da un giorno all'altro. Ci faremo trovare pronti se avremo bisogno di inserire determinati giocatori. Abbiamo le idee chiare".



"KALINIC, LA FIORENTINA NON VUOLE. DALLA GERMANIA..."

Differente il discorso per Kalinic: "Ha espresso il suo piacere di venire, noi rispettiamo la Fiorentina che ci ha detto che Kalinic non è sul mercato. Ne abbiamo preso atto". Poi dà un indizio forte, legato agli arrivi dalla Germania (come Calhanoglu e Rodriguez). "Il mercato tedesco è molto interessante, non escludo che possano arrivare altri giocatori dalla Germania. È un mercato che conosco abbastanza bene, ci sono giocatori forti e li guardiamo tutti". E i nomi che stuzzicano la fantasia sono ovviamente quelli di Aubameyang ma anche quello di Goretzka.



"DONNARUMMA CI RISPONDA NELLE PROSSIME 48 ORE"

Infine sulla questione Donnarumma: "Gigio sa qual è la nostra posizione, sa quello che abbiamo offerto. Aspettiamo, ma non tanto. Abbiamo la necessità di sapere delle cose nostre. Il 27 andiamo a giocarci quello che abbiamo conquistato dopo tanti anni, cioè l'Europa League, e dobbiamo avere le idee chiare su quel ruolo. Ad oggi non l'abbiamo, speriamo nelle prossime 48 ore. Non è un ultimatum, ma più andiamo avanti così e più rischiamo di avere un Milan incompleto e in grande difficoltà. Ci aspettiamo una risposta a breve".