MILAN, OFFERTO NIANG AL TORO PER LJAJIC

24 gennaio 2017

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, il Milan, intenzionato a privarsi di M'Baye Niang in questa sessione di mercato, avrebbe proposto il francese anche al Torino, chiedendo in cambio Ljajic e Iago Falque, ricevendo un secco no dalla società granata. Resta quindi valida solo l'ipotesi dello scambio con l'argentino del Genoa Lucas Ocampos.