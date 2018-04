Milan, offerte pazze per Bacca: "Ha scelto di restare"

16 febbraio 2016

Sergio Barila, agente del Peluca, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com, svelando come nel mercato di gennaio il colombiano abbia ricevuto attenzioni sia dall'Asia che dall'Europa: "In Cina due club avevano fatto offerte importantissime dal punto di vista economico. Dopo un'attenta analisi degli aspetti sportivi e personali abbiamo scelto di restare a Milano. La dirigenza rossonera era a conoscenza di questi interessi, ma Bacca è contento qui". Non solo Cina, però: "C'è un club europeo che ha proposto un'offerta molto allettante". Tutti gli indizi portano al Chelsea, più che al Real Madrid (che ci aveva pensato la scorsa estate): i blues a giugno potrebbe cedere Diego Costa per puntare sul colombiano.



Nelle parole dell'agente, però, traspare la possibilità che al termine della stagione Bacca potrebbe essere di nuovo oggetto di insistenti attenzioni: "Da qui a giugno mancano molti mesi - ha spiegato Barila - e per ora nella testa c'è solo il Milan: Carlos vuole vincere la Coppa Italia. Lui ha avuto la possibilità di andare via, ma ha scelto di restare. Poi nel calcio non c'è mai certezza, non sappiamo cosa succederà domani. Rinnovo? Per il momento non vogliamo affrontare questo discorso, ci sono obiettivi da raggiungere".