Milan, offerta per Bernard: incontro con gli agenti in sede

30/07/2018

L'esborso economico, pur parlando di una trattativa diretta col calciatore e gli agenti senza dover pagare il cartellino, non è certo esiguo. Il Milan però si sta muovendo per anticipare le mosse del Chelsea anche sul fronte Bernard, brasiliano libero a parametro zero dopo gli anni in Ucraina, intensificando i contatti con l'entourage del giocatore sbarcato a Milano per valutare le proposte. Sul piatto ci sono 3 milioni di euro all'anno più le commissioni, parte importante dell'accordo. Una proposta che Bernard valuterà in attesa di ricevere una controfferta dal Chelsea.



L'ex numero 10 dello Shakhtar, infatti, nei giorni scorsi ha parlato proprio con i Blues di Maurizio Sarri che sembravano a un passo dall'accordo prima del ritorno di fiamma del Milan che si era già fatto avanti a inizio estate quando la dirigenza e soprattutto la proprietà erano diversi. L'incontro tra Leonardo e gli agenti è terminato, ma non sono state rilasciate dichiarazioni.