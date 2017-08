Milan, nuova proposta al Chelsea per Diego Costa

3 agosto 2017

Novità sulla strada che porterebbe Diego Costa al Milan . I rossoneri sono alla ricerca di una punta e il brasiliano naturalizzato spagnolo è nella lista dei candidati con i vari Kalinic, Belotti, Aubameyang e Ibrahimovic, le cui azioni salgono e scendono in base ai giorni e agli interessi di chi li gestisce. Adesso, però, Mirabelli e Fassone avrebbero fatto un passo avanti, chiedendo al Chelsea di avere Diego Costa in prestito oneroso per un anno.

Una mossa che potrebbe andare bene a tutte le parti interessate. In primis allo stesso giocatore, alla ricerca disperata di un club di livello in cui essere titolare per non rischiare di perdere i Mondiali di Russia 2018. Il prestito annuale sarebbe la solizione giusta per convincerlo ad accettare la proposta milansista e rimandare il suo sbarco a Madrid, sponda Atletico, in attesa che si risolva il blocco del mercato imposto dalla Fifa ai Colchoneros. Ma farebbe contento anche il Chelsea, che ha deciso di sbarazzarsi del giocatore su richeista di Conte, pronto a incassare una cifra importante dall'Atletico quando potrà di nuovo acquistare giocatori. Anche perché Griezmann di sicuro l'anno prossimo se ne andrà, cosa che non ha fatto finora solo per rispetto delle difficoltà del club che lo ha lanciato.