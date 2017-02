Milan, non solo Donnarumma: pronto il rinnovo di Suso

22 febbraio 2017

Non c'è solo Gigio. Il Milan che verrà, il Milan cinese del dopo closing (ormai ci siamo, questione di giorni) non ha solo Donnarumma come priorità. Certo, dal portiere che compirà 18 anni tra tre gioni nessuno intende prescindere, ma tra gli uomini chiave c'è anche il numero 8 rossonero, c'è Suso che con i sei gol segnati e i sette assist offerti ai compagni è diventato uno dei trascinatori dei rossoneri. Tutto pronto, allora, per il rinnovo al 2021.