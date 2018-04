Milan, Nocerino ha rescisso: Kakà lo aspetta agli Orlando City

16 febbraio 2016

Ci siamo: il sogno americano di Antonio Nocerino è pronto per cominciare. Il centrocampista ha rescisso ufficialmente e consensualmente il proprio contratto col Milan ed è pronto ad abbracciare Ricardo Kakà agli Orlando City per una nuova avventura in MLS . Per l'ufficialità resta da attendere che i Lions e i DC United di Thohir trovino un accordo, poi Nocerino firmerà un contratto pluriennale da circa 850mila dollari l'anno.

Il primo passo formale però è stato fatto col giocatore che, messo ai margini del progetto da Mihajlovic, si è slegato dalla società rossonera. Una mossa che lascia intendere come gli intoppi creatisi in terra statunitense tra Orlando City e DC United, detentori di una sorta di opzione sul centrocampista in base al regolamento della MLS, siano molto vicini alla risoluzione. La società della Florida dovrà versare un indennizzo alla franchigia di Washington e una volta formalizzata la via d'uscita dai "discovery rights" Nocerino potrà firmare il nuovo contratto e raggiungere Kakà e compagni in viola.



IL COMUNICATO DEL MILAN

AC Milan comunica che in data odierna è stato risolto consensualmente il contratto con Antonio Nocerino. La società desidera ringraziare Nocerino per l’impegno, l’attaccamento e la professionalità sempre dimostrati nell’indossare la maglia del Milan e nel difendere i colori rossoneri e gli augura ogni successo per il prosieguo della sua carriera di calciatore.