Milan, Niang va al Watford: riscatto obbligatorio con 10 gol

26 gennaio 2017

Un'operazione nata e chiusa nel giro di poche ore dopo le prime trattative col Genoa per cedere il francese. Niang ha scelto la Premier League e andrà da Mazzarri, al Watford, dove proverà a rilanciare una stagione iniziata benissimo e proseguita nel peggiore dei modi. Il tutto è stato chiuso con un prestito oneroso da 750mila euro e un diritto di riscatto fissato a circa 16-18 milioni, che diventerà obbligatorio per gli inglesi solo se Niang dovesse siglare 10 reti con la nuova maglia. Una clausola particolare nel suo genere, che apre spazio a diverse interpretazioni da una parte e dall'altra, ma che sottolinea tra le righe la volontà del Milan di cedere il giocatore anche qualora ritrovasse se stesso a Londra. D'altra parte Niang non ha mai fatto della prolificità il suo punto di forza, considerando i soli 17 gol nelle 89 partite italiane, con tanto di rigori sbagliati in serie lo scorso dicembre tra Crotone e Roma.



Questo addio, pensato e concretizzato in meno di una settimana, riapre il mercato del Milan in entrata. Galliani è stato chiaro: la prima scelta è Lucas Ocampos, esterno argentino del Genoa in prestito con diritto di riscatto dal Marsiglia. Preziosi si è preso qualche giorno per dare una risposta alla società rossonera e per trovare un eventuale sostituto, ma filtra ottimismo. Le alternative sono Lazovic, sempre del Genoa, e una timida possibilità per Giaccherini.