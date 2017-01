Milan, Niang va al Watford: riscatto obbligatorio con 10 gol, lui vuole il prestito secco

26 gennaio 2017

M'Baye Niang è volato a Londra per sostenere le visite mediche con il Watford e firmare il contratto con la sua nuova squadra. Milan e londinesi hanno trovato l'accordo sulla base di un prestito oneroso da 750mila euro e un diritto di riscatto a 18 milioni, con una clausola particolare. Se Niang dovesse segnare 10 reti con la nuova squadra il riscatto diventerà obbligatorio. In Italia, anche col Genoa, ne ha fatti 17 in 89 partite. Ma il calciatore francese, come riporta Carlo Pellegatti, oppone resistenza sulla formula: N iang gradirebbe un prestito secco senza diritti di riscatto , con quindi la possibilità di tornare in rossonero a giugno.

Un'operazione nata e chiusa nel giro di poche ore dopo le prime trattative col Genoa per cedere il francese. Niang ha scelto la Premier League e andrà da Mazzarri, al Watford, dove proverà a rilanciare una stagione iniziata benissimo e proseguita nel peggiore dei modi. Il tutto è stato chiuso con un prestito oneroso da 750mila euro e un diritto di riscatto fissato a circa 16-18 milioni, che diventerà obbligatorio per gli inglesi solo se Niang dovesse siglare 10 reti con la nuova maglia. Una clausola particolare nel suo genere, che apre spazio a diverse interpretazioni da una parte e dall'altra, ma che sottolinea tra le righe la volontà del Milan di cedere il giocatore anche qualora ritrovasse se stesso a Londra. D'altra parte Niang non ha mai fatto della prolificità il suo punto di forza, considerando i soli 17 gol nelle 89 partite italiane, con tanto di rigori sbagliati in serie lo scorso dicembre tra Crotone e Roma. Il francese nelle ultime ore avrebbe però avanzato una richiesta: gradirebbe solo un prestito secco. Nelle prossime ore l'ufficialità.



IL MILAN PUNTA TUTTO SU OCAMPOS

Questo addio, pensato e concretizzato in meno di una settimana, riapre il mercato del Milan in entrata. Galliani è stato chiaro: la prima scelta è Lucas Ocampos, esterno argentino del Genoa in prestito con diritto di riscatto dal Marsiglia. Preziosi si è preso qualche giorno per dare una risposta alla società rossonera e per trovare un eventuale sostituto, ma filtra ottimismo. Le alternative sono Lazovic, sempre del Genoa, e una timida possibilità per Giaccherini.