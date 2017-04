Milan, Mirabelli incontra De Sciglio ma a giugno sarà adido

24 aprile 2017

A giugno sarà addio. Separazione annunciata, e a questo punto certa, tra il Milan e Mattia De Sciglio. Dopo la contestazione avvenuta ieri a San Siro, durante la partita e soprattutto al termine della stessa al momento dell'uscita dallo stadio, i margini per ricucire non ci sono praticamente più. A meno di ricuciture "miracolose". E l'incontro avvenuto stamani a Milanello tra il ds rossonero Mirabelli e il giocatore è stato più che altro un face to face per fare il punto sulla situazione: la Juve è da tempo sulle tracce di De Sciglio, a questo punto tocca però anche al giocatore chiarire il suo pensiero, anche perché c'è in gioco un rinnovo contrattuale che, in caso di cessione, potrebbe cambiare non poco la situazione ad un eventuale tavolo di trattativa. Insomma, se adido sarà, il Milan non intende farsi trovare impreparato.