Milan: Luiz Adriano va a giocare in Cina

12 gennaio 2016

Luiz Adriano sta per dire addio al Milan . Lo aveva anticipato qualche ora fa Niccolò Ceccarini intervenendo a 4-4-2 , la trasmissione del nostro sito. Il brasiliano non è stato convocato per la gara di domani sera contro il Carpi e il club di via Aldo Rossi sta trattando con un club cinese. E il club è lo Jiangsu Sainty. La trattativa si sta per chiudere a 14 milioni di euro.

Sei mesi appena, la delusione di non aver legato in un Milan alla ricerca di una identità Con Bacca titolare, Balotelli in attesa del rientro, al pari di Menez, gli spazi per Luiz Adriano già precari si sarebbero ridotti a zero o quasi. Di qui la scelta sua e del Milan di prendere in esame le varie offerte che arrivano dall'estero, visto che Luiz Adriano ha ancora molto mercato.

La plusvalenza che il Milan può fare (acquisto per 8 milioni, ceduto per 14) può portare benefici di cassa e anche un altro attaccante o un centrocampista.

Per Luiz Adriano, la maledizione della maglia numero nove: nelle ultime due stagioni Torres eDestro, e prima di loro Pato. Luiz Adriano ha segnato 5 gol con la maglia del Milan, 3 in campionato e 2 in Coppa Italia.