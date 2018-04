Milan, Luiz Adriano: "Non ho chiesto più soldi"

20 gennaio 2016

Luiz Adriano torna al Milan e domani si allenerà con i rossoneri, agli ordini di Sinisa Mihajlovic. Prima di partire, il brasiliano ha postato sul suo profilo Instagram una foto di quando ha preso posto in aereo. E' così saltato l'affare tra il Milan e i cinesi dello Jangsu Suning. Sfumano 14 milioni di euro per i rossoneri, che ora dovranno rivedere i piani del mercato di gennaio. Intervistato da Calciomercato.it, Luiz Adriano ha detto la sua sull'accaduto: "Non è vero quello che si sta dicendo. Non ho chiesto più soldi una volta arrivato in Cina! In realtà non avrei avuto alcuna garanzia salariale. Loro non volevano inserire il corretto importo nel contratto. Io non lavoro in questo modo ed è questo che ha fatto saltare il mio arrivo allo Jiangsu Suning", ha spiegato a Calciomercato.it.