Milan, Luiz Adriano in Cina: idea Borriello

13 gennaio 2016

Terminata dopo solo 5 mesi l'avventura al Milan, Luiz Adriano è volato in Cina dove giocherà le prossime cinque stagioni con la maglia dello Jiangsu Suning. Il brasiliano ha ufficializzato il suo addio su Instagram. Per prendere il suo posto, in casa rossonera stanno valutando il ritorno di Marco Borriello, finito ai margini nel Carpi. Il bomber napoletano è tentato dalla MLS, ma potrebbe giocare con il Diavolo fino a maggio. Il club smentisce.

Luiz Adriano sbarcherà nel suo nuovo campionato tra due o tre giorni, visto che il giocatore ha fatto scalo prima a Londra in attesa dei documenti necessari. L'ufficialità del suo trasferimento è quindi prevista all'inizio della prossima settimana.



La partenza del brasiliano, così, potrebbe aprire le porte a un ritorno. Marco Borriello, cresciuto nelle giovanili del Milan, potrebbe farlo per la quarta volta a vestire il rossonero, dopo le esperienze nel 2004-2004, 2006-2007 e 2008-2010. Proprio l'ultima stagione è stata la sua migliore a livello personale, con 14 gol in campionato in 29 presenze, miglior marcatore della squadra insieme a Ronaldinho (15 gol totali).



Scaricato dal Carpi, che vuole liberarsi al più presto del suo ingaggio e nonostante le ultime stagioni tutt'altro che esaltanti, a Borriello le pretendenti non mancano. In Italia piace anche ad Atalanta e Genoa, ma la tentazione di un'avventura negli States è davvero forte. Montreal e Toronto (la squadra di Giovinco) hanno mostrato un certo interesse, ma il bomber napoletano potrebbe posticipare di qualche mese lo sbarco Oltreoceano per sposare (ancora una volta) la causa del Diavolo.

MILAN CHANNEL: "BORRIELLO, NULLA DI VERO" Milan Channel smentisce l'interesse per Borriello: "Non c'è nulla di vero, con tutto il rispetto possibile per l'attaccante: è semplicemente una voce giornalistica come tante in questo periodo di mercato".

