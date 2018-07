Milan, Leonardo parlerà ancora con Conte

28/07/2018

Attualmente Conte, come racconta Tuttosport, si trova in vacanza a Lampedusa e sta valutando i pro e i contro di questa nuova proposta per il suo futuro (immediato). L'intento di Leonardo è quello di illustrare all'ex ct i programmi della nuova proprietà rossonera e capire le tempistiche del suo addio definitivo al Chelsea. Visto il contenzioso legale per come è stato esonerato da Roman Abramovich. Dagli Stati Uniti Rino Gattuso è inquieto, nonostante la sua soddisfazione per aver parlato con Paolo Scaroni.



Certo, l'inizio del campionato incombe. Si parte nel weekend del 18-19 agosto e a San Siro ci sarà il debutto contro il Genoa. Ma il Milan vivrebbe un po' quanto accaduto all'Inter quando Roberto Mancini e i nerazzurri avevano trovato un accordo per l'addio ed era subentrato Frank De Boer. Era l'agosto 2016. Due anni dopo, sull'altra sponda del Naviglio potrebbe ripetersi la stessa cosa.