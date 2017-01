Milan, Lapadula nel mirino del Marsiglia

28 gennaio 2017

La squadra allenata da Rudi Garcia, dunque, continua a sondare il campionato italiano a caccia di rinforzi. Secondo quanto riferito da L'Equipe, l'incontro tra Zubizarreta e Lapadula sarebbe avvenuto all'inizio di questa settimana, in Italia, in occasione del viaggio del direttore sportivo per Patrice Evra, trasferitosi dalla Juve al club francese.



Il Milan, ovviamente, non ha intenzione di liberarsi di una valida alternativa a Bacca, ma in caso di offerta importante, come sempre sul mercato, molte cose potrebbero cambiare. I rossoneri, secondo il quotidiano transalpino, valutano il centravanti circa 20 milioni di euro e a quanto pare il club di via Aldo Rossi non ha alcuna intenzione di concedere sconti.