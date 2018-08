Milan, l'ultima giornata del mercato LIVE Ufficializzati gli ingaggi di Laxalt e Castillejo: sono gli ultimi acquisti. Ceduti Bacca e Lapadula Facebook

17/08/2018

Tempo reale

L'ultima giornata del mercato del Milan si incentrerà sulle cessioni di alcuni elementi secondari della rosa più che sugli acquisti. Resta aperta, comunque, la porta per colpo finale, con i nomi di Milinkovic-Savic, Rabiot e Baselli a far sognare i tifosi.

UFFICIALE: PRESI LAXALT E CASTILLEJO E' arrivata l'ufficialità degli acquisti di Diego Laxalt e Samu Castillejo. "AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Villarreal CF il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Samuel Castillejo Azuaga (“Samu”) e di aver acquisito a titolo definitivo dal Genoa CFC il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Diego Sebastian Laxalt Suárez (“Diego”). Nato il 18 gennaio 1995 a Malaga, Samu è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della sua città. Nella prima stagione da professionista, a 19 anni, ha collezionato 34 presenze in Liga. Nel giugno 2015 approda al Villarreal, dove ha stabilmente fatto parte della formazione titolare. Nato il 7 febbraio 1993 a Montevideo, Diego ha fatto il suo esordio in Serie A nel 2013 con la maglia del Bologna proprio contro il Milan. Vanta ad oggi 130 presenze nel nostro campionato tra Genoa, Bologna e Empoli. Ha recentemente disputato il Mondiale con l’Uruguay arrivando fino ai quarti di finale. Con l’arrivo di Bakayoko, Castillejo e Laxalt, AC Milan termina le operazioni in entrata di questa sessione estiva di mercato", il comunicato rossonero.

UFFICIALE: CEDUTI LAPADULA E BACCA Annunciate anche le cessioni di Gianluca Lapadula e Carlos Bacca: "Il Club comunica la contestuale cessione a titolo definitivo dell’attaccante Carlos Arturo Bacca Ahumada al Villarreal CF e dell’attaccante Gianluca Lapadula, sempre a titolo definitivo, al Genoa CFC. Il Club desidera ringraziare entrambi i giocatori per la professionalità dimostrata, augurando loro le migliori soddisfazioni sportive.

SERGEJ MILINKOVIC-SAVIC Siamo agli sgocciaoli per realizzare il sogno Sergej Milinkovic-Savic. Nelle ultime ore si sono susseguite le voci di un nuovo tentativo per il serbo della Lazio, anche se non ci sono state conferme. I rossoneri avrebbero ribadito un'offerta da 40 milioni di euro più altri 80 per l'obbligo di riscatto, che però, non avrebbero fatto breccia in Lotito. L'impressione, qundi, è che tutto venga rimandato alla prossima estate.

DANIELE BASELLI Leonardo avrebbe contattato nelle ultime ore l'entourage di Daniele Baselli per capire la fattibilità dell'operazione e se il giocatore fosse interessato al trasferimento. Tutto, però, è legato alle eventuali uscite di Montolivo e Bertolacci. Solo in questo caso si farebbe un tentativo. Per convincere Cairo, comunque, ci vorrebbero 20/25 milioni di euro.

ADRIEN RABIOT Come per Milinkovic-Savic, il Milan sfida la Juve per Adrien Rabiot. Il centrocampista francese ha ribadito al Psg di non voler rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2019 e così si è aperta la caccia. Che potrebbe anche concretizzarsi con un colpo di scena dell'ultimo minuto se i parigini dovessero convincersi a venderlo subito senza rischiare di perderlo a zero.



JOSE' MAURI E SIMIC L'agente di José Mauri è stato a Casa Milan per trovare una sistemazione per il futuro. Il centrocampista piace sopratutto al Parma, anche se ci sarebbe l'interesse di altri club. Stefan Simic, invece, è destinato al Crotone.

LAXALT E CASTILLEJO In giornata si concluderanno gli ultimi adempimenti fisici prima dell'annuncio dell'ingagigo di Diego Laxalt e Samu Castillejo, che ieri hanno svolto le tradizionali visite e che oggi verranno ufficializzati in contemporanea.

