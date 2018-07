Milan, Kalinic ha trovato l'accordo con l'Atletico Madrid

05/07/2018

Porte girevoli in attacco per il Milan . La trattativa che porterà Nikola Kalinic all'Atletico Madrid , infatti, si è sbloccata. Il centravanti croato ha trovato l'accordo con i Colchoneros ed è quindi pronto a lasciare i rossoneri che, con il club di Madrid, avevano gà trovato un'intesa. Non appena il trasferimento di Kalinic in Spagna sarà ufficiale, i rossoneri definiranno l'arrivo di Simone Zaza dal Valencia .

Kalinic in Liga, quindi. L'attaccante croato ha infatti trovato l'intesa con l'Atletico sia per quanto riguarda le cifre del contratto sia per la sua durata. L’accordo sarà il medesimo che ha ancora in essere con il Milan, ovvero fino al 2021 a tre milioni di euro di ingaggio. Non appena Gameiro lascerà i Colchoneros, Kalinic verrà ufficializzato dall'Atletico (prestito con obbligo di riscatto). E il Milan, a quel punto, potrà formalizzare l'intesa trovata con Simone Zaza, che arriverà a Milanello in prestito con obbligo di riscatto.