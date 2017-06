Milan, indiscrezione del QS: Donnarumma rinnova e scarica Raiola

25 giugno 2017

In situazioni come queste i condizionali e gli interrogativi del caso sono d'obbligo, ma - se confermate - le indiscrezioni raccolte dal QS sarebbero clamorose trasformando la telenovela sul rinnovo contrattuale di Gigio Donnarumma con il Milan in un vero e proprio giallo. Le parti in causa dopo la rottura alla scadenza del primo ultimatum si sono riavvicinate molto, questo è vero, con lo stesso Montella sceso in campo con la famiglia del portiere per ricucire lo strappo dopo le il botta e risposta tra Fassone e Raiola, con i comunicati della curva rossonera. Ma la soluzione del caso è ancora lontana, almeno fino a quando l'Italia sarà impegnata nell'Europeo in Polonia.



La visita al portiere in Polonia di Enzo Raiola, cugino e collaboratore dell'agente di Gigio, era programmata da tempo e non ha spostato gli equilibri di una situazione sempre appesa a un filo, ma se da una parte lo stesso agente si è detto disposto a riparlare con Fassone degli accordi, magari inserendo una clausola rescissoria più bassa in caso di mancata qualificazione alla Champions League 2018/19, dall'altra l'indiscrezione del QS apre a uno scenario che sarebbe clamoroso. Non solo Donnarumma rinnoverà col Milan - si legge - ma è pronto a scaricare Mino Raiola. Al Milan sarà affiancato da Christian Abbiati come tutor e i suoi interessi sarebbero affidato al padre Alfonso oppure a un agente Fifa vicino ai rossoneri.



Resta il giallo con una soluzione da prendere prima dell'inizio della nuova stagione rossonera. Montella infatti ha concesso al giocatore di non prendere parte alla tournéè in Cina e in ogni caso, rinnovo o meno, si dovrà presentare a Milanello il 20 luglio, praticamente pronto per giocare il preliminare di Europa League.