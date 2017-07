Milan, incontro con Jorge Mendes: sondaggi per Diego Costa, Falcao e non solo

25 luglio 2017

Attenzione, il Milan prepara un altro colpo pesante. L'a d Fassone e il ds Mirabelli hanno infatti incontrato in Sardegna, a Porto Cervo, Jorge Mendes , il potentissimo procuratore portoghese, che con i rossoneri ha chiuso a giugno la trattativa per l'acquisto di André Silva. L'incontro non è servito solo a parlare di Renato Sanches, per il quale il Bayern continua a chiedere soldi e formula che non coincidono con l'offerta del Milan, ma soprattutto del centravanti. I dirigenti rossoneri hanno fatto dei sondaggi per Diego Costa e Radamel Falcao , assistiti dal mega-procuratore.

L'affare Kalinic in stallo, sullo sfondo. Belotti blindato da Cairo, con tutti i presupposti affinché il Gallo resti al Torino per un'altra stagione. Su Aubameyang, altro profilo che piace, non ci sono segnali. E allora Fassone e Mirabelli hanno puntato su altri obiettivi, almeno sondando il terreno. Il "la" è stato dato dalla proprietà cinese: c'è l'ok per un altro colpo super. Quindi i due dirigenti sono volati in Sardegna, a Cala di Volpe, Porto Cervo, dove lunedì hanno incontrato Jorge Mendes, il mega-agente portoghese in Italia in vacanza.



La riunione ha toccato diversi profili di assistiti da Mendes. Il primo, ovvio, Renato Sanches, che si è candidato più volte per un'avventura in rossonero. Il sentore è che l'affare si farà, ma con il Bayern c'è ancora distanza su modalità e cifre del trasferimento.



Ma Fassone e Mirabelli sono volati in Sardegna con una missione ben precisa: dare a Montella un centravanti. E sono due gli attaccanti top della scuderia di Mendes: Diego Costa e Radamel Falcao. La situazione è stata analizzata sotto tutti gli aspetti. Il Milan gradirebbe avere Diego Costa, che ha rotto da tempi non sospetti con il Chelsea e sarebbe promesso sposo dell'Atletico, che però può tesserarlo solo a gennaio. Il prezzo potrebbe non essere proibitivo e Mendes ha ascoltato la proposta dei rossoneri. Tra l'altro il Milan aveva provato a prendere Diego Costa proprio a giugno, per poi virare su un altro assistito dal portoghese, acquistando André Silva.



Fassoe e Mirabelli hanno però anche chiesto informazioni su Radamel Falcao, altro giocatore che si è rilanciato alla grandissima nell'ultima stagione al Monaco. Un nome che era emerso anche in passato per il Milan. Per il colombiano, però, tutto dipende dalla situazione Mbappé: se davvero il Monaco cederà il francese al Real, difficilmente si disferà anche del Tigre.