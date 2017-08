Milan, il tackle di Sheva: "Mi sembra tutto improvvisato"

17 agosto 2017

Mentre i tifosi sognano in grande dopo i tanti botti estivi, c'è chi conosce molto bene l'ambiente Milan e va contro corrente. Andriy Shevchenko, attuale ct dell'Ucraina, boccia il nuovo corso rossonero. "Non so cosa aspettarmi - ha detto ai microfoni di 'football.ua' -. Ci sono due modi diversi per ottenere risultati: il modo programmato e il modo improvvisato. A mio parere ci sono azioni confusionarie al Milan, non esiste un piano stabilito".