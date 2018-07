Milan, il ritorno di Leonardo come direttore generale è sempre più vicino

16/07/2018

Sono ore febbrili sulla linea Milan-Leonardo. L'ex calciatore e allenatore rossonero, infatti, è sempre più vicino al ritorno per vestire i panni del direttore generale nel nuovo Milan targato Elliott. Il brasiliano sta trattando in queste ore il suo ritorno con un ruolo che ha già ricoperto al Psg ma che al Milan sarebbe inedito dopo aver ricoperto quello di trequartista dal 1997 al 2001 e di allenatore nella stagione 2009/2010.

La notizia del possibile ritorno al Milan di Leonardo è quindi più che confermata. Nonostante i tifosi abbiano pubblicato un comunicato indirizzato a Elliott in cui si è chiesta di scartare l'ipotesi legata al brasiliano perché considerato un "traditore" per il suo passato all'Inter, Leo è vicinissimo al Milan perché è considerato l'uomo perfetto per il momento che vive e che vivrà il club: ha un profilo d'esperienza internazionale e conosce bene l'ambiente. Il 21 luglio, con l'assemblea degli azionisti, sarà il giorno-verità.



In questo senso, è confermata anche l'ipotesi che entri nella società con una quota comunque bassa anche Riccardo Silva. Il noto imprenditore milanese ha ottimi rapporti con la famiglia Singer ma non avrà ruoli operativi.