Milan, il primo colpo di Mirabelli è Musacchio

3 maggio 2017

Da Madrid arrivano buone notizie per il Milan . Massimiliano Mirabelli ha praticamente chiuso l'affare con il Villarreal per Musacchio e ha preso contatti con l'agente di Morata . La missione in Spagna del nuovo ds rossonero sembra aver dato i frutti sperati: accordo totale per il difensore. Al Sottomarino giallo andranno 18 milioni di euro, mentre per l'argentino è pronto un quadriennale.

Ufficialmente Mirabelli è volato in Spagna per assistere al derby di Madrid, ma il viaggio nella capitale è servito anche per sistemare i dettagli con il Villarreal. Trattativa lunghissima iniziata la scorsa estate da Galliani e ora il nuovo capo dell'area tecnico ha chiuso tutti i dettagli tanto che i contratti sarebbero già stati scritti. Col difensore che affiancherà Romagnoli l'accordo c'era già da diverso tempo e ora la firma sembra davvero dietro l'angolo.



Non solo Musacchio. L'ex Inter in tribuna al Bernabeu ha preso contatti anche con l'agente Juanma Lopez di Alvaro Morata. L'attaccante non ha giocato neanche un minuto, ma è il profilo ideale per il nuovo Milan. Conosce già la Serie A e pare aver voglia di riscatto dopo essere tornato a casa Merengues senza trovare un ruolo da protagonista. Affare difficile perché c'è anche il Chelsea, ma c'è la volonta di provarci. Sempre più improbabile, invece, l'arrivo di Aubameyang: l'attaccante del Borussia Dortmund avrebbe chiesto 12 milioni di euro l'anno.