Milan, il mal di pancia di Bonucci può portare al divorzio

14/07/2018

Tra Tas, nuova società e... Leonardo Bonucci. Continuano a essere giorni caldi per i rossoneri che si stanno allenando a Milanello. Proprio nel centro sportivo di Carnago si è aperto un possibile caso di mercato che riguarda il difensore e capitano. Il suo agente Alessandro Lucci ha incontrato Mirabelli per fare il punto della situazione e ne è uscito con un certo malumore. L'entourage dell'ex Juventus, infatti, ha preso atto che non è incedibile e la società valuterà attentamente tutte le offerte che arriveranno.



Proprio il fatto di non essere considerato un punto fermo del progetto ha infastidito Bonucci che, in questo momento di totale incertezza, non si sente coccolato e valorizzato. Al momento solo un fastidio, quello che in gergo di mercato siamo soliti a chiamare "mal di pancia". Nulla di preoccupante, ma la situazione è da monitorare. Certo bisognerà aspettare qualche giorno perché il 19 luglio si saprà se la squadra di Gattuso giocherà in Europa League e il 21 sarà nominato il nuovo consiglio d'amministrazione, il primo dell'era Elliott.



Vero è che per Bonucci non mancano le squadre interessate, e che squadre: dal Manchester City al Psg, passando per le big di mezza Europa. Offerte ufficiali non sono ancora arrivate, ma l'asta può entrare nel vivo tra una settimana. Per il bilancio del Milan sarà importante venderlo a non meno di 32 milioni di euro per non generare una minusvalenza. E toccherà a Mirabelli, o chi per esso, decidere se blindarlo o no.