Milan, il Barcellona rivuole Deulofeu: "Servono 12 milioni"

21 marzo 2017

Con le ottime prestazioni con la maglia del Milan, Gerard Deulofeu si è riconquistato la nazionale spagnola. I rossoneri se lo godono, ma il rischio di perderlo a fine stagione è sempre più concreto. Il Barcellona vanta sul giocatore il diritto di recompra dall'Everton: "Poterlo riprendere per noi è una buona notizia, ci vorranno 12 milioni di euro. Siamo in grado di farlo e siamo contenti di quello che sta facendo"

Arrivato in prestito a gennaio dall'Everton dov'era chiuso in attacco, Deulofeu si è conquistato da subito un posto da titolare con la maglia del Milan senza più lasciare il campo, anche per i concomitanti infortuni di Bonaventura e Suso. Le ottime prestazioni in rossonero hanno riacceso i riflettori sul giocatore da parte della casa madre, quel Barcellona che a giugno vanta il diritto di poterlo ricomprare proprio dall'Everton, a prescindere dalla volontà dei rossoneri: "Sta facendo molto bene e con il Milan ha riconquistato la nazionale - ha commentato il direttore tecnico blaugrana, Robert Fernandez -. Abbiamo la possibilità di riprenderlo ed è una buona notizia. Ci vorranno 12 milioni di euro, siamo in grado di riportarlo a casa".