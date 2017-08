Milan, Ibrahimovic veste una corazza rossonera

1 agosto 2017

Un caso? Un indizio? Un messaggio? Tutto può essere ma sui colori non ci sono dubbi: rosso e nero. Zlatan Ibrahimovic posta su twitter e l'immagine lo ritrae protetto da una corazza con i colori del Milan: NewGame, New Rules, Zlatanlegends. Insomma, nuovo gioco e nuove regole. Riferimento oscuro, magari nessuna attinenza con il calcio. Magari invece no. E dopo gli ammiccamenti al mondo milanista, tutte le letture sono possibili. D'altra parte, così come successo l'anno passato con il passaggio al Manchester United, Ibrahimovic è un grande anche nel costruire e far crescere l'attesa.