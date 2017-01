Milan, Honda dice no all'Hull City. Ely all'Alaves Niente colpo last-minute a centrocampo per Montella

31 gennaio 2017

"Mercato chiuso, chiuso, chiuso. Chiusissimissimo!". Queste le parole pronunciate da Adriano Galliani nella serata di lunedì dopo la cena con Ocampos in un noto ristorante di Milano. L'ultimo giorno di mercato quindi non riserva a Montella nessun regalo a sorpresa, nemmeno le opzioni last minute Cigarini e Di Gennaro. Un solo movimento in uscita: la cessione in prestito fino a giugno di Rodrigo Ely all'Alaves. Honda ha detto no all'Hull City.

HONDA DICE NO ALL'HULL CITY. NESSUNA TRATTATIVA CON LA LAZIO Keisuke Honda rimane a Milano fino a giugno 2017 quando scadrà il suo contratto con il Milan. In giornata il fantasista giapponese ha ricevuto un'offerta dall'Hull City, che ha gentilmente declinato. Smentita poi una trattativa con la Lazio.

IL CAGLIARI DICE NO PER DI GENNARO Il Cagliari chiude le porte al Milan. Capozucca, ds del Cagliari, ha fermato una possibile partenza di Di Gennaro, che nelle ultime ore era emerso come possibile obiettivo di mercato rossonero. Il ds del club sardo ha smentito anche l'ipotesi di un passaggio del centrocampista in Serie B al Bari. Come ha spiegato a TuttoCalcioPuglia.com, "Di Gennaro non è in uscita", aggiungendo: "Smentisco assolutamente anche un contatto col Bari. È un giocatore fondamentale per il Cagliari, nessuno scambio con Sabelli".

MATI FERNANDEZ: NO ALLA CINA Mati Fernandez rifiuta la Cina. L'ex centrocampista della Fiorentina ha detto no ad un'importante offerta del Beijing Guoan e resta quindi in rossonero. Lo riporta calciomercato.com.

UFFICIALE: ELY IN PRESTITO ALL'ALAVES Il Milan comunica in una nota "di aver ceduto al Deportivo Alaves a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2017 le prestazioni sportive di Rodrigo Ely".

Ely: "El equipo está haciendo un gran trabajo y vengo a ayudar para mejorar aún más" https://t.co/zuL2GYlrHG #GoazenGlorioso pic.twitter.com/6xRNO8Xkvh — Deportivo Alavés (@Alaves) 31 gennaio 2017

DI GENNARO E CIGARINI, OPZIONI LAST MINUTE L'infortunio di Bonaventura sta costringendo il Milan a guardarsi attorno per sfruttare le eventuali occasioni dell'ultima ora di mercato. Nel mirino dei rossoneri sono finiti Luca Cigarini e il giocatore del Cagliari, Davide Di Gennaro, cresciuto nel settore giovanile del Milan e in grande crescita in questa stagione.

