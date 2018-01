Milan, Gomez vuol partire: tensione tra Mirabelli e l'agente. Il ds smentisce

23 gennaio 2018

Alta tensione in casa Milan per la situazione di Gustavo Gomez . Scontento per il minutaggio bassisismo, il giocatore vuole andare al Boca Jrs, ma il club rossonero continua a temporeggiare sull'offerta argentina (5 milioni per l'80% del cartellino). Tra l'agente del giocatore, Paraja , e Mirabelli ci sarebbe stato un acceso diverbio, con tanto di bicchiere rotto e sedia lanciata nell'ufficio del dirigente. "Completamente falso" la smentita del ds.

Schierato solo nei dieci minuti finali del match vinto per 5-1 contro l'Austria Vienna a San Siro, Gomez ha deciso di cambiare aria. Sulle sue tracce da tempo c'è il Boca Juniors, ma il Milan continua a fare resistenza, considerando già chiusa questa finestra di mercato, sia in entrata, che in uscita. Posizione che ha fatto letteralmente infuriare l'agente del calciatore, Augusto Paraja. Stando a TyC Sports, infatti, tra il procuratore e il ds rossonero sarebbero volate parole grosse. E non solo. Qualcuno racconta anche di aver visto volare una sedia e di aver poi raccolto i resti di un bicchiere rotto nell'ufficio di Mirabelli, che poi ha fatto accompagnare alla porta Paraja. Un duro confronto, che nella giornata di mercoledì però potrebbe anche arrivare a un lieto fine. Un emissario del Boca, infatti, parlerà direttamente con il gruppo cinese proprietario del Milan. E proprio in quella circostanza potrebbe arrivare la svolta per sbloccare la situazione.